شكرا لقرائتكم خبر عن سيف زاهر: صفقة انتقال تريزيجيه إلى الأهلى تخطت الـ500 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامى سيف زاهر، أن صفقة انتقال محمود حسن تريزيجيه من طرابزون التركى كلفت الأهلى أكثر من 500 مليون جنيه لتدعيم الفريق فى كأس العالم للأندية.

وقال سيف زاهر، خلال تقديمه برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "صفقة تريزيجيه تخطت الـ500 مليون جنيه، الأهلى يدفع 3.5 مليون دولار لطرابزون التركى، بالإضافة إلى راتب تريزيجيه خلال الخمس سنوات يبدأه فى أول موسم مقابل مليون و100 ألف دولار".

وأعلن النادى الأهلى تعاقده مع محمود تريزيجيه لاعب الفريق الأحمر السابق والريان القطري الحالي، لمدة 5 سنوات قادمة لتدعيم صفوف الفريق الأحمر بدءا من الصيف المقبل وقبل المشاركة فى بطولة كأس العالم للأندية.

ومن جانبه أعلن نادي طرابزون سبور رسميا انتقال الدولي المصري محمود تريزيجيه إلى النادي الأهلي، وكتب النادي التركي في بيان رسمي: تم التوصل إلى اتفاق بشأن الانتقال النهائي للاعبنا المحترف محمود تريزيجيه إلى النادي الأهلي، وذلك اعتبارًا من الموسم الكروي 2025/2026.