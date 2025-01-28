شكرا لقرائتكم خبر عن عودة الفتى الذهبى.. الأهلى يحتفى بعودة تريزيجيه والان مع تفاصيل الخبر

احتفت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعودة الفتى الذهبي محمود تريزيجيه، بعد إعلان التعاقد معه لمدة 5 سنوات قادمة بدءا من الصيف المقبل وقبل المشاركة في كأس العالم للأندية.

واسترجعت صفحة الأهلي ذكرياتها مع تريزيجيه بالقميص الأحمر وعلقت عليه: "عودة الفتى الذهبي".



صفحة الاهلي

وأعلن النادى الأهلى تعاقده مع محمود تريزيجيه لاعب الفريق الأحمر السابق والريان القطري الحالي، لمدة 5 سنوات قادمة لتدعيم صفوف الفريق الأحمر بدءا من الصيف المقبل وقبل المشاركة فى بطولة كأس العالم للأندية.

محمود تريزيجيه أحد أبناء الناشئين في النادي الأهلي ولعب في صفوف الناشئين قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول من قبل المدرب التاريخي مانويل جوزيه.

لعب تريزيجيه لعدد من الأندية الأوروبية أبرزها ناديي اندرلخت وموسكرون البلجيكيين وقاسم باشا التركي وأستون فيلا الإنجليزي وإسطنبول باشاك شهير وطرابزون التركيين وأخيرا الريان القطري.

يعد محمود تريزيجيه من نجوم منتخب مصر في الوقت الحالي.