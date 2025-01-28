شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر ضد أنجولا.. سجل لا يعرف الهزيمة فى نهائيات أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق المنتخب المصري تفوقًا واضحًا على نظيره الأنجولي في مواجهتين جمعتهما في إطار نهائيات كأس الأمم الأفريقية، حيث انتصر "الفراعنة" في المباراتين بنفس النتيجة 2-1.

وأوقعت قرعة بطولة أمم أفريقيا 2025 المقامة حاليا فى المغرب، منتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن فى المجموعة الثانية، مع منتخبات جنوب افريقيا وأنجولا وزيمبابوى.

المواجهة الأولى كانت ضمن دور المجموعات لنسخة عام 1996، التي أقيمت في جنوب أفريقيا، ونجح المنتخب المصري في تحقيق الفوز بنتيجة 2-1، ليضع قدمًا في الأدوار المتقدمة من البطولة.

المواجهة الثانية جاءت بعد 12 عامًا، وتحديدًا في نسخة عام 2008 التي استضافتها غانا. في مباراة الدور ربع النهائي، التقى المنتخبان مرة أخرى، وتمكن الفراعنة من تكرار الفوز بنفس النتيجة 2-1، ليواصلوا طريقهم نحو تحقيق اللقب السادس في تاريخهم بعد أداء استثنائي.

وجاءت نتائج القرعة كاملة كالتالي:

المجموعة الأولى: المغرب - مالي - زامبيا - جزر القمر

المجموعة الثانية: مصر - جنوب إفريقيا - أنجولا - زيمبابوي

المجموعة الثالثة: نيجيريا - تونس - أوغندا - تنزانيا

المجموعة الرابعة: السنغال - الكونغو الديمقراطية - بنين - بوتسوانا

المجموعة الخامسة: الجزائر - بوركينا فاسو - غينيا الاستوائية - السودان

المجموعة السادسة: كوت ديفوار - الكاميرون - الجابون - موزمبيق

وتأهلت جزر القمر وتونس عن المجموعة الأولي والمغرب والجابون عن المجموعة الثانية ومصر وبوتسوانا عن المجموعة الثالثة وبنين ونيجيريا عن المجموعة الرابعة والجزائر وغينيا الاستوائية عن المجموعة الخامسة وأنجولا والسودان عن المجموعة السادسة وزامبيا وكوت ديفوار عن المجموعة السابعة.

كما تأهلت الكونغو الديمقراطية وتنزانيا عن المجموعة الثامنة ومالي وموزمبيق عن المجموعة التاسعة والكاميرون وزيمبابوي عن المجموعة العاشرة وجنوب أفريقيا وأوغندا عن المجموعة الحادية عشرة والسنغال وبوركينا فاسو عن المجموعة الثانية عشرة.

ونجح 12 منتخبا من أصل 24 منتخبا تأهل للبطولة القارية، في التتويج بـ28 لقب لأمم أفريقيا من قبل ، وتعد مصر هي الأكثر مشاركة في تاريخ البطولات الأفريقية برصيد 27 مشاركة وحصدت اللقب 7 مرات في 1957، 1959، 1986، 1998، 2006، 2008، 2010.

تليها كوت ديفوار في عدد مرات الظهور برصيد 26 مشاركة وهي حامل لقب النسخة الأخيرة وتوجت بالبطولة ثلاث مرات 1992 و2015 و2023، ثم الكاميرون وتونس بـ22 مشاركة ولكن الأول حصدت اللقب 5 مرات أعوام 1984، 1988، 2000، 2002، 2017، بينما حصدت تونس البطولة مرة وحيدة عام 2004.