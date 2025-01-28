شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر ضد زيمبابوى.. "علامة كاملة" للفراعنة فى مواجهات أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح المنتخب المصري في تحقيق الفوز خلال مواجهتيه السابقتين مع منتخب زيمبابوي ضمن منافسات كأس الأمم الأفريقية، ليحافظ على تفوقه في اللقاءات الرسمية التي جمعتهما.

وأوقعت قرعة بطولة أمم أفريقيا 2025 المقامة حاليا فى المغرب، منتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن فى المجموعة الثانية، مع منتخبات جنوب افريقيا وأنجولا وزيمبابوى.

المواجهة الأولى جاءت في دور المجموعات من نسخة 2004 التي أقيمت في تونس، وفي تلك المباراة، حقق الفراعنة فوزًا مهمًا بنتيجة 2-1، ليؤكدوا تفوقهم على منتخب زيمبابوي خلال تلك النسخة.

المواجهة الثانية تكررت بعد 15 عامًا، في افتتاحية دور المجموعات لنسخة 2019 التي استضافتها مصر. وتمكن المنتخب المصري من الفوز بهدف دون رد، في مباراة شهدت تألق محمد صلاح وزملائه وسط دعم جماهيري كبير على أرضية استاد القاهرة.

وجاءت نتائج القرعة كاملة كالتالي:

المجموعة الأولى: المغرب - مالي - زامبيا - جزر القمر

المجموعة الثانية: مصر - جنوب إفريقيا - أنجولا - زيمبابوي

المجموعة الثالثة: نيجيريا - تونس - أوغندا - تنزانيا

المجموعة الرابعة: السنغال - الكونغو الديمقراطية - بنين - بوتسوانا

المجموعة الخامسة: الجزائر - بوركينا فاسو - غينيا الاستوائية - السودان

المجموعة السادسة: كوت ديفوار - الكاميرون - الجابون - موزمبيق

وتأهلت جزر القمر وتونس عن المجموعة الأولي والمغرب والجابون عن المجموعة الثانية ومصر وبوتسوانا عن المجموعة الثالثة وبنين ونيجيريا عن المجموعة الرابعة والجزائر وغينيا الاستوائية عن المجموعة الخامسة وأنجولا والسودان عن المجموعة السادسة وزامبيا وكوت ديفوار عن المجموعة السابعة.

كما تأهلت الكونغو الديمقراطية وتنزانيا عن المجموعة الثامنة ومالي وموزمبيق عن المجموعة التاسعة والكاميرون وزيمبابوي عن المجموعة العاشرة وجنوب أفريقيا واوغندا عن المجموعة الحادية عشر والسنغال وبوركينا فاسو عن المجموعة الثانية عشر.

ونجح 12 منتخبا من أصل 24 منتخبا تأهل للبطولة القارية، في التتويج بـ28 لقب لأمم أفريقيا من قبل ، وتعد مصر هي الأكثر مشاركة في تاريخ البطولات الأفريقية برصيد 27 مشاركة وحصدت اللقب 7 مرات في 1957، 1959، 1986، 1998، 2006، 2008، 2010.

تليها كوت ديفوار في عدد مرات الظهور برصيد 26 مشاركة وهي حامل لقب النسخة الأخيرة وتوجت بالبطولة ثلاث مرات 1992 و2015 و 2023 ، ثم الكاميرون وتونس ب22 مشاركة ولكن الأول حصدت اللقب 5 مرات أعوام 1984، 1988، 2000، 2002، 2017 ، بينما حصدت تونس البطولة مرة وحيدة عام 2004 .