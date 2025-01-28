شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستقر على رفع اسم المثلوثى من قائمة الفريق بعد قطع الرباط الصليبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مسئولو نادى الزمالك على رفع اسم التونسى حمزة المثلوثى مدافع الفريق الكروى الأول، من قائمة الفريق بعد تعرضه للإصابة بقطع فى الرباط الصليبى، لينتهى بهذا موسمه مع الفارس الأبيض، نظرًا لحاجته لفترة طويلة للعلاج.

وأبلغ الزمالك حمزة المثلوثى برفع اسمه من القائمة، مع تحديد موعد فى وقت لاحق للتفاوض حول تجديد تعاقده، خاصة أن عقده مع النادى كان ينتهى بنهاية الموسم الحالى.

واستقر مسئولو الزمالك على سفر حمزة المثلوثى إلى الخارج لإجراء جراحة الرباط الصليبى التي تعرض لها في مباراة مودرن سبورت بالدوري، ويحدد مسئولو نادى الزمالك خلال الساعات المقبلة البلد التي يسافر إليها حمزة المثلوثى بالتنسيق مع الجهاز الطبي للفريق لإجراء جراحة الصليبي.

وحقق فريق الكرة الأول بنادى الزمالك فوزا كبيرا على الجونة بنتيجة 4 - 1 فى المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الإثنين، باستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدورى

سجل ناصر منسى هدف التقدم للزمالك فى الدقيقة 7 من عمر المباراة، بضربة رأس متقنة بعد تمريرة سحرية من أحمد مصطفى زيزو، وتعادل أحمد حسام للجونة فى الدقيقة 37، ثم أضاف سيف الجزيرى الهدف الثانى للزمالك فى الدقيقة 64، وسجل عبد الله السعيد الهدف الثالث فى الدقيقة 74، وفى الدقيقة 95 سجل الجزيرى الهدف الرابع لفريقه.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد الزمالك للنقطة 20 متساويًا مع الأهلى، ويحتل الفارس الأبيض المركز الثانى بفارق الأهداف عن المارد الأحمر، حيث سجل الأول 21 هدفا، وسجل الأخير 16 فقط.

فيما يحتل الجونة المركز الأخير بجدول الترتيب برصيد 6 نقاط، حصدها من 10 مباريات.