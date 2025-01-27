شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر ضد جنوب أفريقيا.. 3 مواجهات تاريخية فى نهائيات أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت بطولات كأس الأمم الأفريقية ثلاث مواجهات تاريخية جمعت بين منتخب مصر وجنوب أفريقيا، تحمل كل منها ذكريات وأحداثًا مميزة في تاريخ البطولة.

وأوقعت قرعة بطولة أمم أفريقيا 2025 المقامة حاليا فى المغرب، منتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن فى المجموعة الثانية، مع منتخبات جنوب أفريقيا وأنجولا وزيمبابوى.

المواجهة الأولى كانت في دور المجموعات لنسخة عام 1996، حيث التقى المنتخبان في مباراة قوية انتهت بفوز الفراعنة بهدف نظيف، ليحقق المنتخب المصري انتصارًا مهمًا في تلك النسخة التي أقيمت في جنوب أفريقيا.

أما المواجهة الثانية، فجاءت في نهائي نسخة 1998، الذي أقيم في بوركينا فاسو. في تلك المباراة، تألق المنتخب المصري بقيادة المدرب الراحل محمود الجوهري، وتمكن من تحقيق الفوز بثنائية نظيفة، ليحصد لقب البطولة ويتوج بالكأس الأفريقية للمرة الرابعة في تاريخه.

المواجهة الثالثة والأخيرة جاءت بعد 21 عامًا، وتحديدًا في دور الـ16 من نسخة عام 2019 التي استضافتها مصر، وفي هذه المباراة، تمكن منتخب جنوب أفريقيا، المعروف بـ«البافانا بافانا» من تحقيق الفوز بهدف دون رد، ليقصي أصحاب الأرض من البطولة بشكل مفاجئ ويصعد إلى الدور ربع النهائي.

وجاءت نتائج القرعة كاملة كالتالي:

المجموعة الأولى: المغرب - مالي - زامبيا - جزر القمر

المجموعة الثانية: مصر - جنوب إفريقيا - أنجولا - زيمبابوي

المجموعة الثالثة: نيجيريا - تونس - أوغندا - تنزانيا

المجموعة الرابعة: السنغال - الكونغو الديمقراطية - بنين - بوتسوانا

المجموعة الخامسة: الجزائر - بوركينا فاسو - غينيا الاستوائية - السودان

المجموعة السادسة: كوت ديفوار - الكاميرون - الجابون - موزمبيق

وتأهلت جزر القمر وتونس عن المجموعة الأولي والمغرب والجابون عن المجموعة الثانية ومصر وبوتسوانا عن المجموعة الثالثة وبنين ونيجيريا عن المجموعة الرابعة والجزائر وغينيا الاستوائية عن المجموعة الخامسة وأنجولا والسودان عن المجموعة السادسة وزامبيا وكوت ديفوار عن المجموعة السابعة.

كما تأهلت الكونغو الديمقراطية وتنزانيا عن المجموعة الثامنة ومالي وموزمبيق عن المجموعة التاسعة والكاميرون وزيمبابوي عن المجموعة العاشرة وجنوب أفريقيا واوغندا عن المجموعة الحادية عشر والسنغال وبوركينا فاسو عن المجموعة الثانية عشر.

ونجح 12 منتخبا من أصل 24 منتخبا تأهل للبطولة القارية، في التتويج بـ28 لقب لأمم أفريقيا من قبل ، وتعد مصر هي الأكثر مشاركة في تاريخ البطولات الأفريقية برصيد 27 مشاركة وحصدت اللقب 7 مرات في 1957، 1959، 1986، 1998، 2006، 2008، 2010.

تليها كوت ديفوار في عدد مرات الظهور برصيد 26 مشاركة وهي حامل لقب النسخة الأخيرة وتوجت بالبطولة ثلاث مرات 1992 و2015 و 2023 ، ثم الكاميرون وتونس ب22 مشاركة ولكن الأول حصدت اللقب 5 مرات أعوام 1984، 1988، 2000، 2002، 2017 ، بينما حصدت تونس البطولة مرة وحيدة عام 2004 .