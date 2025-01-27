شكرا لقرائتكم خبر عن حسام أشرف يقترب من الرحيل.. والزمالك يطلب 200 مليون للانتقال للدورى الكرواتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب حسام أشرف مهاجم فريق الكرة الأول بنادي الزمالك من الرحيل عن القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بعدما تلقى أكثر من عرض للرحيل.

وتلقي حسام أشرف عروضا من اندية بالدوري المصري، بالإضافة إلى أنديه خارجية أبرزها من الدوري الكرواتي، إلا أن اللاعب يقترب من الرحيل لأحد أندية الدوري المصري.

وكشف مصدر أن الزمالك طلب الحصول على 4 ملايين دولار، بما يعادل 200 مليون جنيه تقريبا، من اجل الموافقة علي عرض النادي الكرواتي، وهو ما يعرقل اتمام الصفقة، بسبب ضخامة المقابل المادي المطلوب.

ويرحب الزمالك بالعروض المحلية لحسام أشرف، والموافقة على إعارته، في حين يرغب اللاعب في الخروج عن طريق البيع نهائيا وليس إعارة، في ظل شعوره بالظلم وعدم الحصول على فرصته فى الظهور مع الفريق الأبيض.