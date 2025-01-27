شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يهزم مودرن سبورت بهدف نظيف ويقفز للمركز الـ11 في دوري Nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق حرس الحدود فوزًا مثيرًا على نظيره مودرن سبورت، بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء اليوم، الإثنين، على استاد حرس الحدود، ضمن منافسات الجولة الـ 10 من مسابقة الدورى المصري الممتاز.

يدين حرس الحدود بهذا الفوز للاعبه فوزي الحناوي، الذى سجل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 82 من زمن المباراة، بعد تبادل كرة رائع مع حازم محمد ليسدد الحناوي كرة بباطن القدم اليسرى من داخل منطقة الجزاء بعد انفراد تام لتسكن الشباك.

وأهدر على فوزي لاعب مودرن سبورت ضربة جزاء في الدقيقة العاشرة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، تصدى لها محمد سيحا حارس مرمى حرس الحدود.

بهذه النتيجة، يحتل حرس الحدود المركز الـ 11 برصيد 12 نقطة، بعدما خاض 10 مواجهات حقق الفوز في 3 وتعادل في 3 وخسر 4 مباريات، بينما يحتل مودرن سبورت المركز الـ 17 قبل الأخير برصيد 7 نقاط، حصدهم من 10 مباريات حقق الفوز في واحدة، وتعادل في 4 وخسر 5 مواجهات.

دخل الفريقان مباراة اليوم بدوافع قوية، حيث فاز مودرن سبورت على الزمالك بهدف دون رد، فيما حقق حرس الحدود الفوز على غزل المحلة بهدف دون رد.

وضم تشكيل مودرن لمواجهة الحرس: "حراسة المرمى: محمود جنش، ورباعي الدفاع: علي الفيل، خالد رضا، علي فوزي، محمد دسوقي، وفي الوسط: غنام محمد، محمد هلال، أحمد يوسف، علي زعزع، محمد أميسي، والهجوم: أحمد عاطف".

بينما يضم تشكيل حرس الحدود في مواجهة مودرن: " حراسة المرمى: محمد سيحا، والدفاع: عبدالرحمن جودة- إبراهيم عبدالحكيم- محمد المجلي- كواسي كواسيسو، وفي الوسط: محمد أشرف روقا- محمد الدغيمي- فوزي الحناوي، وفي الهجوم: محمود ممدوح- محمد أبو الجودة- مفوسي كاريديولا".

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان فى نهاية الموسم إلى دورى المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.