شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يعلن التعاقد مع تريزيجيه لمدة 5 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

أعلن النادى الأهلى تعاقده مع محمود تريزيجيه لاعب الفريق الأحمر السابق والريان القطري الحالي، لمدة 5 سنوات قادمة لتدعيم صفوف الفريق الأحمر بدءا من الصيف المقبل وقبل المشاركة فى بطولة كأس العالم للأندية.

ومن جانبه أعلن نادي طرابزون سبور رسميا انتقال الدولي المصري محمود تريزيجيه إلى النادي الأهلي، وكتب النادي التركي في بيان رسمي: تم التوصل إلى اتفاق بشأن الانتقال النهائي للاعبنا المحترف محمود تريزيجيه إلى النادي الأهلي، وذلك اعتبارًا من الموسم الكروي 2025/2026.

ويعد محمود تريزيجيه أحد أبناء الناشئين في النادي الأهلي ولعب في صفوف الناشئين قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول من قبل المدرب التاريخي مانويل جوزيه.

ولعب تريزيجيه لعدد من الأندية الأوروبية، أبرزها ناديا أندرلخت وموسكرون البلجيكيين، وقاسم باشا التركي، وأستون فيلا الإنجليزي، وإسطنبول باشاك شهير وطرابزون التركيين، وأخيرا الريان القطري.

كما يعد محمود تريزيجيه من نجوم منتخب مصر في الوقت الحالي.