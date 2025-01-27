شكرا لقرائتكم خبر عن "تغازوت باى" تستضيف معسكر منتخب مصر فى أمم أفريقيا بالمغرب والان مع تفاصيل الخبر

يُقام معسكر المنتخب المصري أثناء بطولة كأس أمم أفريقيا، بمنطقة تغازوت باي السياحية على أن يخوض منتخب مصر مبارياته في البطولة على ملعب أدرار في مدينة أغادير.



وجاءت مواعيد مباريات منتخب مصر في الكان، كالتالى:



22 ديسمبر منتخب مصر ضد زيمبابوي



26 ديسمبر منتخب مصر ضد جنوب إفريقيا



29 ديسمبر منتخب مصر ضد أنجولا

وقال حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، خلال حفل سحب قرعة كأس الأمم الأفريقية 2025 المقامة بالمغرب، إنه سعيد للغاية بالتواجد في هذا الحفل، وشرف كبير له التواجد على رأس الجهاز الفني لمنتخب مصر الأكثر تتويجا بلقب أمم أفريقيا، وأشكر اللاعبين الكبار في مصر ممن شاركوا في تحقيق هذه الألقاب والبطولات.

وأضاف حسام حسن، خلال مراسم إجراء قرعة أمم أفريقيا، أن بطولة الأمم المقبلة ستكون قوية للغاية، حيث تضم منتخبات كبيرة، ولكننا جاهزون، ونمتلك لاعبين كبار وعظماء، على رأسهم محمد صلاح أحد أفضل اللاعبين في العالم حاليا وكذلك عمر مرموش.

واختتم حسام حسن تصريحاته بأنه سعيد بتواجده وسط هذه الكوكبة الكبيرة من عظماء الكرة في أفريقيا، سواء لاعبين أو مدربين أو رؤساء اتحادات.