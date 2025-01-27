شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مباريات اليوم الإثنين 27 / 1 / 2025 فى الدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

أُجريت اليوم 3 مباريات ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري المصري؛ الأولى جمعت الزمالك مع الجونة، والثانية جمعت حرس الحدود مع مودرن سبورت والثالثة جمعت المصري البورسعيدي مع إنبي.

وجاء جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباريات اليوم الإثنين 27 / 1 / 2025:

الزمالك يهزم الجونة 4 - 1 ويقفز لوصافة الدورى على حساب الأهلي

حقق فريق الكرة الأول بنادى الزمالك فوزا كبيرا على الجونة بنتيجة 4 - 1 فى المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الاثنين، باستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدورى .

سجل ناصر منسى هدف التقدم للزمالك فى الدقيقة 7 من عمر المباراة، بضربة رأس متقنة بعد تمريرة سحرية من أحمد مصطفى زيزو، وتعادل أحمد حسام للجونة فى الدقيقة 37، ثم أضاف سيف الجزيرى الهدف الثانى للزمالك فى الدقيقة 64، وسجل عبد الله السعيد الهدف الثالث فى الدقيقة 74، وفى الدقيقة 95 سجل الجزيرى الهدف الرابع لفريقه.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد الزمالك للنقطة 20 متساويًا مع الأهلى، ويحتل الفارس الأبيض المركز الثانى بفارق الأهداف عن المارد الأحمر، حيث سجل الأول 21 هدفا، وسجل الأخير 16 فقط.

حرس الحدود يهزم مودرن سبورت بهدف نظيف ويقفز للمركز الـ11 في دوري Nile

حقق فريق حرس الحدود فوزًا مثيرًا على نظيره مودرن سبورت، بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء اليوم، الإثنين، على استاد حرس الحدود، ضمن منافسات الجولة الـ 10 من مسابقة الدورى المصري الممتاز.

يدين حرس الحدود بهذا الفوز للاعبه فوزي الحناوي، الذى سجل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 82 من زمن المباراة، بعد تبادل كرة رائع مع حازم محمد ليسدد الحناوي كرة بباطن القدم اليسرى من داخل منطقة الجزاء بعد انفراد تام لتسكن الشباك.

المصرى يستعيد ذاكرة الانتصارات ويهزم إنبى 2 - 1 بالدورى

انتهت مباراة المصرى وإنبى، التى أقيمت اليوم ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الممتاز باستاد السويس الجديد بفوز الفريق البورسعيدى 2-1، وكان المصرى خسر من بتروجت فى المباراة الأخيرة 2-1 ليستعيد ذاكرة الانتصارات سريعًا.

تقدم المصرى فى الدقيقة 19 من ركلة جزاء نفذها كريم بامبو، قبل أن يتعادل أحمد أمين أوفا لانبى فى الدقيقة 28، قبل أن يتقدم المصرى مجددا بتوقيع محمود حمادة فى الدقيقة 54.