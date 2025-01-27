شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الشيخ يطير إلى قطر للاطمئنان على ركبته قبل المشاركة فى تدريبات الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

وصل أحمد الشيخ لاعب النادى الإسماعيلى، إلى قطر من أجل الاطمئنان على ركبته قبل المشاركة فى تدريبات الإسماعيلى الجماعية بشكل طبيعى تمهيدًا للعودة للمباريات مجددًا.

وكان أحمد الشيخ أجرى جراحة ناجحة في غضروف الركبة بعدما أبعدت اللاعب عن معظم مباريات الدراويش في الموسم الماضى، ويجرى حاليًا بعد الفحوصات من أجل التأكد من سلامة ركبته.

ويحسم الأطباء موقف اللاعب خلال المقابلة التى يعقدها أحمد الشيخ بعد يومين، موقفه من المشاركة فى التدريبات الجماعية من أجل العودة مجددا للملاعب.

يستعد فريق الإسماعيلى بقيادة حمد إبراهيم، لمواجهة قوية أمام طلائع الجيش فى الرابعة عصر الجمعة المقبل باستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدورى "دورى nile".

ويدخل الإسماعيلى اللقاء بحثا عن الثلاث نقاط بعد السقوط أمام الاتحاد السكندري بهدف دون رد سجله شكري نجيب ضمن منافسات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري المصري.