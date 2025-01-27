شكرا لقرائتكم خبر عن "الطريق للثامنة يبدأ من هنا".. اتحاد الكرة يحفز منتخب مصر بعد سحب قرعة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

حفز اتحاد الكرة منتخب مصر بعد سحب قرعة أمم أفريقيا والتعرف على منافسي الفراعنة في كأس الأمم الأفريقية، حيث نشر مجموعة مصر وعلق عليها: "الطريق للثامنة يبدأ من هنا، منتخبنا في المجموعة الثانية بكأس الأمم الأفريقية 2025".

أوقعت قرعة بطولة أمم أفريقيا 2025 المقامة حاليا فى المغرب، منتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن فى المجموعة الثانية، مع منتخبات جنوب أفريقيا وأنجولا وزيمبابوى.

وجاءت نتائج القرعة كاملة كالتالي:

المجموعة الأولى: المغرب - مالي - زامبيا - جزر القمر

المجموعة الثانية: مصر - جنوب إفريقيا - أنجولا - زيمبابوي

المجموعة الثالثة: نيجيريا - تونس - أوغندا - تنزانيا

المجموعة الرابعة: السنغال - الكونغو الديمقراطية - بنين - بوتسوانا

المجموعة الخامسة: الجزائر - بوركينا فاسو - غينيا الاستوائية - السودان

المجموعة السادسة: كوت ديفوار - الكاميرون - الجابون - موزمبيق

وتأهلت جزر القمر وتونس عن المجموعة الأولى والمغرب والجابون عن المجموعة الثانية ومصر وبوتسوانا عن المجموعة الثالثة وبنين ونيجيريا عن المجموعة الرابعة والجزائر وغينيا الاستوائية عن المجموعة الخامسة وأنجولا والسودان عن المجموعة السادسة وزامبيا وكوت ديفوار عن المجموعة السابعة.

كما تأهلت الكونغو الديمقراطية وتنزانيا عن المجموعة الثامنة ومالي وموزمبيق عن المجموعة التاسعة والكاميرون وزيمبابوي عن المجموعة العاشرة وجنوب أفريقيا واوغندا عن المجموعة الحادية عشرة والسنغال وبوركينا فاسو عن المجموعة الثانية عشرة.

ونجح 12 منتخبا من أصل 24 منتخبا تأهل للبطولة القارية، في التتويج بـ28 لقبا لأمم أفريقيا من قبل، وتعد مصر هي الأكثر مشاركة في تاريخ البطولات الأفريقية برصيد 27 مشاركة وحصدت اللقب 7 مرات في 1957، 1959، 1986، 1998، 2006، 2008، 2010.

تليها كوت ديفوار في عدد مرات الظهور برصيد 26 مشاركة وهي حامل لقب النسخة الأخيرة وتوجت بالبطولة ثلاث مرات 1992 و2015 و2023، ثم الكاميرون وتونس بـ22 مشاركة ولكن الأول حصدت اللقب 5 مرات أعوام 1984، 1988، 2000، 2002، 2017، بينما حصدت تونس البطولة مرة وحيدة عام 2004.