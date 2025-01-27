شكرا لقرائتكم خبر عن جروس يرفض الراحة فى الزمالك بعد الفوز على الجونة ويبدأ الاستعداد لبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته غدًا الثلاثاء على ملعب النادي، استعداداً لمباراة بيراميدز المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

ورفض السويسري كريستيان جروس المدير الفني منح اللاعبين راحة بعد الفوز على الجونة اليوم.

ويستعد الزمالك للقاء بيراميدز المقرر له يوم الجمعة المقبل في إطار مباريات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وحقق الزمالك فوزا كبيرا على الجونة بنتيجة 4 - 1 فى المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الاثنين، باستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدورى

سجل ناصر منسى هدف التقدم للزمالك فى الدقيقة 7 من عمر المباراة، بضربة رأس متقنة بعد تمريرة سحرية من أحمد مصطفى زيزو، وتعادل أحمد حسام للجونة فى الدقيقة 37، ثم أضاف سيف الجزيرى الهدف الثانى للزمالك فى الدقيقة 64، وسجل عبد الله السعيد الهدف الثالث فى الدقيقة 74، وفى الدقيقة 95 سجل الجزيرى الهدف الرابع لفريقه.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد الزمالك للنقطة 20 متساويًا مع الأهلى، ويحتل الفارس الأبيض المركز الثانى بفارق الأهداف عن المارد الأحمر، حيث سجل الأول 21 هدفا، وسجل الأخير 16 فقط.

فيما يحتل الجونة المركز الأخير بجدول الترتيب برصيد 6 نقاط، حصدها من 10 مباريات.