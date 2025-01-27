شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الإثنين 27 - 1 - 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصاد الرياضة المصرية اليوم الإثنين 27 - 1 - 2025، العديد من الأحداث الرياضية المهمة، أبرزها، منتخب مصر فى المجموعة الثانية بأمم أفريقيا مع جنوب أفريقيا وأنجولا وزيمبابوى.

منتخب مصر فى المجموعة الثانية بأمم أفريقيا مع جنوب أفريقيا وأنجولا وزيمبابوى

أوقعت قرعة بطولة أمم أفريقيا 2025 المقامة حاليا فى المغرب، منتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن فى المجموعة الثانية، مع منتخبات جنوب افريقيا وأنجولا وزيمبابوى.

المصرى يستعيد ذاكرة الانتصارات ويهزم إنبى 2 - 1 بالدورى

انتهت مباراة المصرى وإنبى، التى أقيمت اليوم ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الممتاز باستاد السويس الجديد بفوز الفريق البورسعيدى 2-1.

حرس الحدود يهزم مودرن سبورت بهدف نظيف ويقفز للمركز الـ11 في دوري Nile

حقق فريق حرس الحدود فوزًا مثيرًا على نظيره مودرن سبورت، بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء اليوم، الإثنين.

رابطة الأندية تقرر إيقاف مراقب مباراة الأهلى وبيراميدز لنهاية الدور الأول

قررت رابطة الأندية إيقاف مراقب مباراة الأهلي وبيراميدز ، التي جمعت الفريقين أمس، بعد خضوعه للتحقيق معه فيما نسب إليه من وقائع.

الزمالك يهزم الجونة 4 - 1 ويقفز لوصافة الدورى على حساب الأهلي

حقق فريق الكرة الأول بنادى الزمالك فوزا كبيرا على الجونة بنتيجة 4 - 1 فى المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الاثنين، باستاد القاهرة.

المقاولون يهزم الترسانة وبلدية المحلة يفوز على القناة بدورى المحترفين

فاز فريق المقاولون العرب على الترسانة بهدفين مقابل هدف فى ختام الجولة التاسعة عشرة من دورى المحترفين.

الأهلي يسابق الزمن لحسم كل صفقاته قبل غلق القيد الأفريقي

يسابق مسئولو النادي الأهلي الزمن لحسم احتياجات الفريق الأحمر من الصفقات الجديدة قبل غلق القيد الأفريقي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وإتمام تعاقداته المتبقية من اللاعبين الجدد قبل 31 يناير الجاري.

والد زيزو: نوافق على تأجيل التجديد لحل أزمة مستحقات لاعبى الزمالك

كشف مصطفى سيد، والد أحمد سيد زيزو لاعب فريق الزمالك، أن المفاوضات مع الزمالك مجمدة وشبه متوقفة الفترة الحالية من جانب النادى، بسبب مستحقات لاعبى الفريق المتأخرة.

اتحاد الكرة يناقش مع اللجنة الفنية تشكيل جهاز جديد لمنتخب المحليين

يدرس مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة، مع اللجنة الفنية، تشكيل جهاز فني جديد لقيادة منتخب المحليين فى المرحلة المقبلة بعد تأجيل البطولة إلى أغسطس المقبل، وعدم تحديد موعد التصفيات التى يخوضها الفراعنة.