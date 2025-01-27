شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر فى المجموعة الثانية بأمم أفريقيا مع جنوب أفريقيا وأنجولا وزيمبابوى والان مع تفاصيل الخبر

أوقعت قرعة بطولة أمم أفريقيا 2025 المقامة حاليا فى المغرب، منتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن فى المجموعة الثانية، مع منتخبات جنوب افريقيا وأنجولا وزيمبابوى.

ويضم التصنيف الأول، منتخب كوت ديفوار، حامل اللقب، والمغرب صاحب الضيافة، بجانب السنغال، ومصر، والجزائر، ونيجيريا، فيما يضم التصنيف الثاني، منتخبات الكاميرون، ومالي، وتونس، وجنوب أفريقيا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وبوركينا فاسو.

ويشمل التصنيف الثالث، منتخبات الجابون، أنجولا، وزامبيا، وأوغندا، وغينيا الإستوائية، وبنين، بينما يبقى التصنيف الرابع، بوجود منتخبات موزمبيق، وجزر القمر، وتنزانيا، والسودان، وزيمبابوي، وبوتسوانا.

وقال حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، خلال حفل سحب قرعة كأس الأمم الأفريقية 2025 المقامة بالمغرب، إنه سعيد للغاية بالتواجد في هذا الحفل، وشرف كبير له التواجد على رأس الجهاز الفني لمنتخب مصر الأكثر تتويجا بلقب أمم أفريقيا، وأشكر اللاعبين الكبار في مصر ممن شاركوا في تحقيق هذه الألقاب و البطولات .

وأضاف حسام حسن، خلال مراسم إجراء قرعة أمم أفريقيا، أن بطولة الأمم المقبلة ستكون قوية للغاية، حيث تضم منتخبات كبيرة، ولكننا جاهزون، ونمتلك لاعبين كبار وعظماء، على رأسهم محمد صلاح أحد أفضل اللاعبين في العالم حاليا وكذلك عمر مرموش.

اختتم حسام حسن تصريحاته بأنه سعيد بتواجده وسط هذه الكوكبة الكبيرة من عظماء الكرة في أفريقيا، سواء لاعبين أو مدربين أو رؤساء اتحادات.