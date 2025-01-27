شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يدرس تثبيت الدبيس في الجبهة اليسرى بعد تألقه أمام بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

يدرس مارسيل كولر المدير الفني للأهلي تثبيت كريم الدبيس في قيادة الجبهة اليسرى بمباريات فريقه القادمة، وعوته لهذا المركز بعدما كان يعتمد عليه في مركز الجناح في المباريات الأخيرة، بعدما ظهر بشكل جيد في الوقت الذي شارك به في الجبهة اليسرى.

وبدأ كريم الدبيس أساسيًا في تشكيل الأهلي أمام بيراميدز ولعب في مركز الجناح، فيما لعب مصطفى العش في مركز الجبهة اليسرى، قبل أن يخرج الأخير بين الشوطين ويشارك الدبيس في قيادة الجبهة اليسرى ويلعب عمر كمال بدلا منه في مركز الجناح.

ويحصل كريم الدبيس على فرصة المشاركة الأساسية مع الأهلي في المباريات الأخيرة، بعد إصابة يحيى عطية الله ووجود عجز في مركز الجناح بسبب الإصابات الكثيرة ورحيل أكثر من لاعب.

ويُكثف مسئولو النادي الأهلي ، خلال الساعات الحالية، مفاوضاتهم مع أكثر من جناح أجنبي تمهيداً للتعاقد مع أحدهم خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بعدما أوشك النادي على الانتهاء من صفقة المغربي أشرف بن شرقي لاعب الزمالك السابق والريان القطري الحالي.

وطلب مارسيل كولر المدير الفني ضرورة تدعيم الفريق بأكثر من صفقة أجنبية في مركز الجناح الذي يعاني حالياً من الغيابات الكثيرة .

ويضع الأهلي اللمسات النهائية على صفقة أشرف بن شرقي، حيث اتفق النادي مع اللاعب على جميع التفاصيل ويتبقى فقط نجاح اللاعب فى إنهاء علاقته ودياً بناديه القطري من أجل الانتقال للأهلي مجاناً.

وضم الأهلي خلال يناير الجاري ثلاث صفقات بشكل رسمي ، هي مصطفى العش والسلوفيني جراديشار وأحمد رضا لاعب بتروجت وبات قاب قوسين أو أدنى من التعاقد مع بن شرقي رسمياً.