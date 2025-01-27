شكرا لقرائتكم خبر عن فوزي الحناوي رجل مباراة حرس الحدود ضد مودرن سبورت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل فوزي الحناوي لاعب فريق حرس الحدود جائزة رجل مباراة فريقه أمام نظيره مودرن سبورت في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء اليوم، الإثنين، على استاد حرس الحدود، ضمن منافسات الجولة الـ 10 من مسابقة الدورى المصري الممتاز.

سجل اللاعب هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 83 من زمن المباراة، بعد تبادل كرة رائع بين حازم محمد وفوزي الحناوي، ليسدد الأخير كرة بباطن القدم اليسرى من داخل منطقة الجزاء بعد انفراد تام لتسكن الشباك.

دخل الفريقان مباراة اليوم بدوافع قوية، حيث فاز مودرن سبورت على الزمالك بهدف دون رد، فيما حقق حرس الحدود الفوز على غزل المحلة بهدف دون رد.

وضم تشكيل مودرن لمواجهة الحرس: "حراسة المرمى: محمود جنش، ورباعي الدفاع: علي الفيل، خالد رضا، علي فوزي، محمد دسوقي، وفي الوسط: غنام محمد، محمد هلال، أحمد يوسف، علي زعزع، محمد أميسي، والهجوم: أحمد عاطف".

بينما يضم تشكيل حرس الحدود في مواجهة مودرن: " حراسة المرمى: محمد سيحا، والدفاع: عبدالرحمن جودة- إبراهيم عبدالحكيم- محمد المجلي- كواسي كواسيسو، وفي الوسط: محمد أشرف روقا- محمد الدغيمي- فوزي الحناوي، وفي الهجوم: محمود ممدوح- محمد أبو الجودة- مفوسي كاريديولا".

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان فى نهاية الموسم إلى دورى المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.