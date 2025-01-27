شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يستعيد ذاكرة الانتصارات ويهزم إنبى 2 - 1 بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت مباراة المصرى وإنبى، التى أقيمت اليوم ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الممتاز باستاد السويس الجديد بفوز الفريق البورسعيدى 2-1، وكان المصرى خسر من بتروجت فى المباراة الأخيرة 2-1 ليستعيد ذاكرة الانتصارات سريعًا.

تقدم المصرى فى الدقيقة 19 من ركلة جزاء نفذها كريم بامبو، قبل أن يتعادل أحمد أمين أوفا لانبى فى الدقيقة 28، قبل أن يتقدم المصرى مجددا بتوقيع محمود حمادة فى الدقيقة 54.

ضم تشكيل المصرى كلاً من: محمود حمدي لحراسة المرمى، كريم العراقي، محمد هاشم، خالد صبحي، عمرو سعداوي لخط الظهر، محمد مخلوف ، محمود حمادة كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط ، كريم بامبو، عبد الرحيم دغموم، أحمد القرموطي كقاعدة ارتكاز هجومي، خلف رأس الحربة الوحيد صلاح محسن.

فيما ضمت قائمة البدلاء محمود جاد ، أحمد عيد ، محمد دبش ، حسن علي ، سامادو أتدجيكو، سمير فكري، حسين فيصل ، ليستويل أمانكونا ، فخر الدين بن يوسف.

بينما بدأ إنبي المواجهة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: رضا السيد.

الدفاع: كالوشا - صبيحة - محمد حامد - مصطفى دويدار.

الوسط: محمد سمير - مودي ناصر - مصطفى شكشك - أحمد حواش - رفيق كابو.

الهجوم: أحمد أمين أوفا.

ويجلس على مقاعد البدلاء: هشام عادل - محمد حتحوت - حسام ايفونا - زياد كمال - احمد جمال - صلاح زايد - خالد احمد - احمد زكي - مصطفى رمضان.