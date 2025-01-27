شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن: نلعب للتتويج بأمم أفريقيا.. ولدينا لاعبون كبار مثل صلاح ومرموش والان مع تفاصيل الخبر

قال حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، خلال مراسم قرعة كأس الأمم الأفريقية 2025 المقامة بالمغرب، إنه سعيد وشرف له التواجد على رأس الجهاز الفني للمنتخب الأكثر تتويجا بلقب أمم أفريقيا، وأشكر اللاعبين الكبار في مصر ممن شاركوا في تحقيق هذه الألقاب والبطولات.

وأضاف حسام حسن، خلال مراسم إجراء قرعة أمم أفريقيا، إن بطولة الأمم المقبلة ستكون قوية للغاية تضم منتخبات كبيرة للغاية، ولكننا جاهزون، نمتلك لاعبين كبارا وعظماء، على رأسهم محمد صلاح أحد أفضل اللاعبين في العالم حاليا.

واختتم حسام حسن تصريحاته بأنه سعيد بتواجده وسط هذه الكوكبة الكبيرة من عظماء الكرة في أفريقيا، سواء لاعبين أو مدربين أو رؤساء اتحادات.

ومن المقرر أن تجرى قرعة كأس الأمم الأفريقية بعد دقائق من الآن، حيث جاء التصنيف كالتالي:

التصنيف الأول، منتخب كوت ديفوار، حامل اللقب، والمغرب صاحب الضيافة، بجانب السنغال، ومصر، والجزائر، ونيجيريا.

التصنيف الثاني، منتخبات الكاميرون، ومالي، وتونس، وجنوب أفريقيا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وبوركينا فاسو.

التصنيف الثالث، منتخبات الجابون، أنجولا، وزامبيا، وأوغندا، وغينيا الإستوائية، وبنين.

التصنيف الرابع، بوجود منتخبات موزمبيق، وجزر القمر، وتنزانيا، والسودان، وزيمبابوي، وبوتسوانا.