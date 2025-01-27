شكرا لقرائتكم خبر عن 134 مساهمة تهديفية.. ماذا قدم على معلول بقميص الأهلى بعد إعلان الرحيل؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاجأ جون إدوارد وكيل أعمال التونسي علي معلول لاعب الأهلي، الجماهير الأهلاوية بإصدار بيان صحفى يعلن فيه انتهاء علاقة اللاعب التونسي بالقلعة الحمراء، ورفع الحرج عن الإدارة بشأن قيد اللاعب في قائمة الموسم الجديد.

وقال وكيل معلول في بيان صحفي: "اتخذنا قرارا بالرحيل عن الأهلي اليوم لرفع الحرج عن الجميع، خاصة بعد تعافي اللاعب الكامل من الإصابة وجاهزيته للمشاركة في المباريات، ولكن لم يتم الحديث من قِبَل النادي من قريب أو بعيد حتى هذه اللحظة عن مستقبل اللاعب ومصيره خلال الفترة المقبلة".

وأضاف: "يتمنى معلول التوفيق للنادي الأهلي في المرحلة المقبلة، موجها الشكر لجماهيره العظيمة والوفية والتي كان لها الدور الأكبر في استمراره طوال هذه الفترة الناجحة في تاريخ النادي، والتي شهدت تلقي اللاعب العديد من العروض المغرية خلالها، والتي كانت تساوي أكثر من أضعاف ما كان يتقاضاه في النادي، ولكنه فضّل كل مرة ينتهي عقده فيها أن يجدد ويواصل كتابة التاريخ مع النادي".

بدأ معلول رحلته مع النادى الأهلى فى 25 يوليو 2016، قادمًا من صفوف فريق الصفاقسي التونسي، وأصبح واحدًا من أساطير النادي الأهلي وحظي بقاعدة جماهيرية كبيرة من مشجعي القلعة الحمراء.

وبعد إعلان وكيل على معلول رحيله عن الأهلى نستعرض ما قدمه على معلول فى مسيرته مع الأهلى:

لعب: 287 مباراة

سجل: 51 هدفا

صنع: 83 هدفا

عدد الدقائق: 25091 دقيقة

البطولات: 21 لقبا "6 دورى + 4 كأس مصر + 5 سوبر محلى + 4 دورى أبطال أفريقيا + 2 كأس سوبر أفريقيا"، بالإضافة إلى 3 برونزيات لبطولة كأس العالم للأندية.