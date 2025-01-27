شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نتائج مباريات اليوم فى دورى الكرة النسائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أُجريت اليوم الإثنين، 4 مباريات قوية ضمن مؤجلات الجولة السادسة عشرة من عمر الدوري المصري الممتاز لكرة القدم النسائية.

ونجح فريق الزمالك في خطف ثلاث نقاط ثمينة من أمام البنك الأهلي، بعد الفوز بهدف نظيف أحرزته المحترفة سليمزي مع بداية الشوط الثاني من المباراة.

فيما نجح فريق سيدات الأهلي في الفوز على زد بأربعة أهداف نظيفة، وأحرزت مهاجمة النادي الأهلي شاريتي روبن هدف التقدم، وأدركت زميلتها بالفريق الأمريكية ميا داردن هدف التعزيز، وعززت ثريا أشرف تقدم فريقها مطلع الشوط الثاني، ووسعت نادين غازي الفارق وسجلت الهدف الرابع لفريقها في اللقاء، مع وصول المباراة للدقيقة 70 من عمر المباراة.

فيما اكتسح المقاولون العرب، فريق بالم هيلز برباعية نظيفة، وأحرزت الأهداف كلاً من: إسراء الفخراني هدفين، وهدى عبد اللطيف، ونورا محمد.

وحقق وادي دجلة فوزا كبيرا على بيراميدز بسباعية نظيفة، في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز للكرة النسائية.