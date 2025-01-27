شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى وإنبى يتعادلان 1 - 1 فى شوط أول مثير بدورى NILE والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من عمر مباراة المصرى وانبى، المقامة بينهما حاليا بالجولة العاشرة من الدوري الممتاز باستاد السويس الجديد بالتعادل الإيجابى 1-1.

تقدم المصرى فى الدقيقة 19 من ركلة جزاء نفذها كريم بامبو، قبل أن يتعادل أحمد أمين أوفا لانبى فى الدقيقة 28.

ضم تشكيل المصرى كلاً من: محمود حمدي لحراسة المرمى، كريم العراقي، محمد هاشم، خالد صبحي، عمرو سعداوي لخط الظهر، محمد مخلوف ، محمود حمادة كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، كريم بامبو، عبد الرحيم دغموم، أحمد القرموطي كقاعدة ارتكاز هجومي، خلف رأس الحربة الوحيد صلاح محسن.

فيما ضمت قائمة البدلاء محمود جاد، أحمد عيد، محمد دبش، حسن علي، سامادو أتدجيكو، سمير فكري، حسين فيصل، ليستويل أمانكونا، فخر الدين بن يوسف.

بينما بدأ إنبي المواجهة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: رضا السيد.

الدفاع: كالوشا - صبيحة - محمد حامد - مصطفى دويدار.

الوسط: محمد سمير - مودي ناصر - مصطفى شكشك - أحمد حواش - رفيق كابو.

الهجوم: أحمد أمين أوفا.

ويجلس على مقاعد البدلاء: هشام عادل - محمد حتحوت - حسام إيفونا - زياد كمال - أحمد جمال - صلاح زايد - خالد احمد - أحمد زكي - مصطفى رمضان.