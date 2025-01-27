شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل سلبى بين حرس الحدود ومودرن سبورت فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل السلبي نتيجة الشوط الأول بين فريق حرس الحدود ونظيره مودرن سبورت في اللقاء الذي يجمع الفريقين، مساء اليوم، الإثنين، على استاد حرس الحدود، ضمن منافسات الجولة الـ 10 من مسابقة الدورى المصري الممتاز.

دخل الفريقان مباراة اليوم بدوافع قوية، حيث فاز مودرن سبورت على الزمالك بهدف دون رد، فيما حقق حرس الحدود الفوز على غزل المحلة بهدف دون رد.

وضم تشكيل مودرن لمواجهة الحرس: "حراسة المرمى: محمود جنش، ورباعي الدفاع: علي الفيل، خالد رضا، علي فوزي، محمد دسوقي، وفي الوسط: غنام محمد، محمد هلال، أحمد يوسف، علي زعزع، محمد أميسي، والهجوم: أحمد عاطف".

بينما يضم تشكيل حرس الحدود في مواجهة مودرن: "حراسة المرمى: محمد سيحا، والدفاع: عبدالرحمن جودة- إبراهيم عبدالحكيم- محمد المجلي- كواسي كواسيسو، وفي الوسط: محمد أشرف روقا- محمد الدغيمي- فوزي الحناوي، وفي الهجوم: محمود ممدوح- محمد أبو الجودة- مفوسي كاريديولا".

يحتل مودرن سبورت المركز الـ 17 قبل الأخير برصيد 7 نقاط، حصدهم من 9 مباريات حقق الفوز في واحدة، وتعادل في 4 وخسر 4، فيما يحتل حرس الحدود المركز الـ 13 برصيد 9 نقاط، بعدما خاض 9 مواجهات حقق الفوز في 2 وتعادل في 3 وخسر 4.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الأخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان فى نهاية الموسم إلى دورى المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.