شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تعلن نقل مباريات الأهلى والزمالك من استاد القاهرة بسبب أعمال الصيانة والان مع تفاصيل الخبر

قررت رابطة الأندية المحترفة نقل بعض مباريات دوري nile نظرًا لغلق ستاد القاهرة في الفترة من 1 فبراير إلى 21 فبراير المقبل، لتقام مباريات الأهلي والزمالك ومودرن سبورت وزد أف سي على ستاد السلام، فيما سيخوض البنك الأهلي مبارياته على ستاد المقاولون العرب لحين الانتهاء من أعمال الصيانة داخل هيئة استاد القاهرة الدولي.

على صعيد متصل، قررت رابطة الأندية إيقاف مراقب مباراة الأهلي وبيراميدز، التي جمعت الفريقين أمس، بعد خضوعه للتحقيق معه فيما نسب إليه من وقائع، بناءً على الأحداث التي صاحبت المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي وبيراميدز في الجولة العاشرة من مسابقة الدوري.

وقام المراقب بالحضور لمقر الرابطة وتم الاستماع إليه لشرح ما حدث وعليه قررت الرابطة إيقاف مراقب المباراة حتى نهاية المرحلة الأولى من مسابقة الدوري، وذلك لمخالفته لتعليمات الرابطة الخاصة بتنظيم المؤتمر الصحفي.

وتؤكد الرابطة أن التعليمات الصادرة لمراقبي المباريات خاصة فقط بإدارة المؤتمر الصحفي ولا تتدخل في نوعية الاسئلة التي يوجّهها الصحفيين للمدربين.

قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة بناءً على الأحداث التي صاحبت المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي وبيراميدز في الجولة العاشرة من مسابقة دوري نايل استدعاء مراقب المباراة للتحقيق معه غدا فيما نُسب إليه من أحداث.

وانسحب الصحفيون من المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي وبيراميدز، اعتراضا على طلب مراقب المباراة الذى طالب بعدم تقديم الصحفيين أسئلة عن الحالات التحكيمية خلال مباراة اليوم.

واعترض المراقب على رغبة الصحفيين في توجيه أي أسئلة عن الحالات التحكيمية خلال اللقاء.

ورفض مارسيل كولر المدير الفني للأهلي القدوم إلى قاعة المؤتمر الصحفي بسبب عدم وجود صحفيين في أعقبا انسحابهم من المباراة.

وتعادل الأهلي مع بيراميدز 2 - 2 خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الأحد، باستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز.