الامارات | بمشاركة تاعرابت.. الشارقة يكمل عقد المتأهلين لنصف نهائي الكأس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكمل فريق الشارقة عقد المتأهلين إلى الدور نصف النهائي لكأس رئيس الدولة لكرة القدم، بعد تخطيه عقبة منافسه بني ياس بهدف نظيف في اللقاء الذي جمع بين الطرفين مساء اليوم الإثنين على استاد هزاع بن زايد. وبذلك ينضم "الملك" إلى قائمة المتأهلين التي تشمل كلاً من شباب الأهلي، الجزيرة، والوصل.

وشهد اللقاء الظهور الأول للوافد الجديد إلى صفوف "الملك" عادل تاعرابت، الذي أثار انتقاله الكثير من الجدل.

ويدين الشارقة بالفضل لمهاجمه كايو لوكاس، الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 78، مستفيداً من كرة عرضية أرسلها له زميله لوان بيريرا، ليحولها برأسه إلى الشباك وسط حالة من التوهان في خط دفاع بني ياس.

وعانى الفريق المتوج باللقب 10 مرات عبر تاريخه، وهو نفس عدد ألقاب شباب الأهلي، كثيراً لتحقيق هذا الانتصار، إذ أن "السماوي" لم يكن لقمة سائغة، حيث هدد لاعبوه مرمى الشارقة بعدد من الفرص وكانوا نداً قوياً على مدار الشوطين.

وبلغت الإثارة ذروتها في الدقائق الأخيرة وسط محاولات من الجانبين، وبالأخص من بني ياس، الذي صنع فرصاً خطرة كادت أن تغير نتيجة اللقاء. لكن تألق الحارس عادل الحوسني وصلابة خط الدفاع لعبا دوراً كبيراً في الحفاظ على نتيجة التقدم، ليضمن الشارقة تأهله إلى الدور نصف النهائي.