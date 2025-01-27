مونديال السلة 2027: الكشف عن الهوية والشعار

الرياص - اسماء السيد - الدوحة : كشف الاتحاد الدولي لكرة السلة واللجنة المنظمة لمونديال 2027 في قطر، الإثنين، عن الهوية والشعار الرسميين للبطولة التي تقام للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط.

وتعكس الهوية الجديدة للبطولة والمستوحاة من البشت القطري الذي يرتديه الرجال في مناسباتهم الرسمية، تاريخ دولة قطر وإرثها.

ويشهد تصميم الشعار التفاف البشت القطري حول كأس نايسميث.

وكانت قطر استضافت أواخر العام 2022 كأس العالم في كرة القدم، للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط.

وتعتمد ألوان الهوية على الألوان الرئيسة الثلاث للبشت القطري وهي الأبيض والبني والأسود، حيث يعكس كل لون منها مرحلة من مراحل البطولة، من إثارة التصفيات إلى قوة المنافسة خلال الأدوار المختلفة للبطولة إلى نشوة الانتصار التي تشهدها المباريات النهائية.

وشهدت مراسم الكشف عن هوية كأس العالم وشعارها مشاركة النجم الأميركي السابق كارميلو أنتوني، سفير الاتحاد الدولي للعبة.

وستقام البطولة بين 27 آب/أغسطس و12 أيلول/سبتمبر 2027 بمشاركة 32 منتخبا وعلى أربع صالات رئيسية، فيما تقام المباراة النهائية على صالة لوسيل.