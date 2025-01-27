شكرا لقرائتكم خبر عن بتروجت يستعيد خدمات الفلسطينى بدر موسى أمام البنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعيد سيد عيد، المدير الفنى لفريق بتروجت، خدمات مهاجمه الفلسطينى بدر موسى أمام البنك الأهلى، المقرر لها الرابعة مساء غد الثلاثاء، في إطار منافسات الأسبوع العاشر من دوري nile.

وغاب بدر موسى عن فريق بتروجت عن مواجهتى إنبى والمصرى فى بطولة الدورى بعدما تعرض للإصابة أمام المقاولون العرب فى كأس مصر التى ودعها الفريق من دور الـ16 بالهويمة 1 /0 من المقاولون العرب.

وشارك بدر موسى بشكل طبيعى خلال مران الفريق بعد مواجهة إنبى، إلا أن سيد فضل عدم الاستعانة به فى لقاء المصرى الذى فاز به الفريق بهدفين مقابل هدف، خوفا من تجدد الإصابة.

وأصبح بدر موسى جاهزا للانضمام لقائمة بتروجت أمام البنك الأهلى، فى انتظار قرار سيد عيد المدير الفنى الذى من المؤكد ضم اللاعب والدفع به أمام البنك الأهلى.

وطالب سيد عيد من اللاعبين ضرورة بذل أقصى جهد من أجل تحقيق الفوز ومواصلة التقدم في جدول الترتيب، خاصة أن مباراة البنك الأهلي تعد بست نقاط لفارق النقطة بين الفريقين.

يدخل بتروجت المباراة بحثًا عن مواصلة الانتصارات بعد الفوز في الجولة الماضية على المصرى البورسعيدى بنتيجة 2 – 1، حيث يحتل المركز السابع برصيد 13 نقطة، حصدهم من 9 مباريات، حقق الفوز في 3 وتعادل في 4 وخسر 2.