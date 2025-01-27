شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الزمالك يكشف حجم إصابة الونش أمام الجونة وموقفه من مواجهة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن تفاصيل الإصابة التي تعرض لها محمود حمدي "الونش" مدافع الأبيض خلال مباراة الجونة التي أقيمت اليوم فى مسابقة الدوري الممتاز.

وقال رئيس الجهاز الطبي فى تصريحات للمركز الإعلامي للنادي، "محمود حمدي "الونش" تعرض لاصطدام فى الرأس، وشعر بدوران بسيط وفضلنا اراحتة، وسيشارك في التدريبات الجماعية المقبلة للفريق بشكل طبيعي".

وفيما يخص ناصر منسي، أكد الدكتور محمد أسامة أن استبداله خلال المباراة قرار فني ولا يعاني من أي إصابة.

وفاز فريق الزمالك على الجونة برباعية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 20 نقطة .

ويبدأ الزمالك الاستعداد لمواجهة بيراميدز المقرر لها يوم الجمعة المقبل، على استاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من عمر مسابقة الدورى.