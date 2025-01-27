شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يكتسح زد برباعية نظيفة فى دوري الكرة النسائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق سيدات الاهلي في الفوز على زد بأربعة أهداف نظيفة، في إطار مباريات الجولة الـ 16، من عمر بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم النسائية.

وأحرزت مهاجمة النادي الأهلي شاريتي روبن هدف التقدم، وأدركت زميلتها بالفريق الأمريكية ميا داردن هدف التعزيز، وعززت ثريا أشرف تقدم فريقها مطلع الشوط الثاني، ووسعت نادين غازي الفارق وسجلت الهدف الرابع لفريقها في اللقاء، مع وصول المباراة للدقيقة 70 من عمر المباراة.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الاهلي الي النقطة 39 محتلا المركز الثاني ، فيما يتصدر مسار الترتيب برصيد 42 نقطة .

وحقق الأهلي سلسلة انتصارات متتالية منذ انطلاق النسخة الجديدة من الدوري، بدأها بالفوز على الزمالك 2-1 في الجولة الأولى، وعلى وادي دجلة 1-0، وعلى مودرن سبورت 1-0، وعلى المعادي واليخت 4-0، وعلى اتحاد بسيون 8-0، وعلى الاتحاد السكندري 8-0، وعلى الجونة 11-0، وعلى إنبي 2-0، وعلى بيراميدز 6-1، وعلى البنك 2-0، وتعرض للهزيمة الأولى أمام مسار 3-1 قبل أن يعود للفوز على بالم هيلز بنتيجة 11-0، وعلى الطيران 8-0، مسجلًا 65 هدفًا، فيما تلقت شباكه 5 أهداف منذ انطلاق البطولة.