شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تقرر إيقاف مراقب مباراة الأهلى وبيراميدز لنهاية الدور الأول والان مع تفاصيل الخبر

قررت رابطة الأندية إيقاف مراقب مباراة الأهلي وبيراميدز ، التي جمعت الفريقين أمس، بعد خضوعه للتحقيق معه فيما نسب إليه من وقائع، بناءً على الأحداث التي صاحبت المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي وبيراميدز في الجولة العاشرة من مسابقة الدوري.

وقام المراقب بالحضور لمقر الرابطة وتم الاستماع إليه لشرح ما حدث وعليه قررت الرابطة إيقاف مراقب المباراة حتى نهاية المرحلة الأولى من مسابقة الدوري، وذلك لمخالفته لتعليمات الرابطة الخاصة بتنظيم المؤتمر الصحفي.

وتؤكد الرابطة أن التعليمات الصادرة لمراقبي المباريات خاصة فقط بإدارة المؤتمر الصحفي ولا تتدخل في نوعية الاسئلة التي يوجّهها الصحفيين للمدربين.

قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة بناءً على الأحداث التي صاحبت المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي وبيراميدز في الجولة العاشرة من مسابقة دوري نايل استدعاء مراقب المباراة للتحقيق معه غدا فيما نُسب إليه من أحداث.

وانسحب الصحفيون من المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي وبيراميدز، اعتراضا على طلب مراقب المباراة الذى طالب بعدم تقديم الصحفيين أسئلة عن الحالات التحكيمية خلال مباراة اليوم.

واعترض المراقب على رغبة الصحفيين في توجيه أي أسئلة عن الحالات التحكيمية خلال اللقاء.

ورفض مارسيل كولر المدير الفني للأهلي القدوم إلى قاعة المؤتمر الصحفي بسبب عدم وجود صحفيين في أعقبا انسحابهم من المباراة.

وتعادل الأهلي مع بيراميدز 2 - 2 خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الأحد، باستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز.