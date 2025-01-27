شكرا لقرائتكم خبر عن صفقة كوتيسا تهدد قيد معلول فى قائمة الأهلي بالميركاتو الشتوي والان مع تفاصيل الخبر

بات مصير التونسي علي معلول لاعب الأهلي من القيد فى قائمة الفريق الأحمر على المحك من القيد فى قائمة الموسم الجديد، فى ظل عدم وجود مكان شاغر فى قائمة اللاعبين الأجانب، بعدما اقترب النادي من ضم صفقتين أجنبيتين فى الميركاتو الشتوي الحالي، بخلاف صفقة السلوفيني نيجك جراديشار.

وتوصل مسئولو النادي الأهلي لاتفاق على ضم المغربي أشرف بن شرقي لاعب الزمالك الأسبق والريان القطري فى الميركاتو الشتوي الجاري، بخلاف الاقتراب من التعاقد مع السويسري ديريك كوتيسا جناح سيرفيت السويسري.

ويتواجد ثلاثي مقيد في قائمة الأهلي حاليا وهم أشرف داري ويحيى عطية الله وجراديشار بعد رفع اسم رضا سليم للإصابة، فيما قد يتم قيد الثنائي بن شرقي وكوتيسا في المكانين الشاغرين ووقتها سيتم توجيه الشكر إلى علي معلول.

ويرتبط قيد معلول في قائمة الأهلي بضم لاعب أجنبي واحد في يناير الجاري، ففي حال قيد أحد الثنائي بن شرقي أو كوتيسا سيتم قيد اللاعب التونسي، بينما قيد الثنائي حال نجاح الأهلي في حسم الصفقتين بشكل رسمي سيتم توجيه الشكر إلى معلول.

يذكر أن تعاقد الأهلي مع بن شرقي مرتبط بفسخ الأخير عقده مع الريان القطري، لأن مسئولي القلعة الحمراء اتفقوا مع اللاعب على ضمه بالمجان ورفضوا شراء عقده من النادي القطري.