شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل مودرن سبورت أمام حرس الحدود فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الفرنسي فرانك دوما، المدير الفني لفريق مودرن سبورت ، تشكيل الفريق لمواجهة حرس الحدود بمسابقة الدوري.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جنش

خط الدفاع:علي الفيل، خالد رضا، علي فوزي، محمد دسوقي

خط الوسط: غنام محمد، محمد هلال، أحمد يوسف، علي زعزع، محمد أميسي

هجوم: أحمد عاطف

ويجلس على مقاعد البدلاء: كريم عماد، طارق سيد، عبد الله حافظ، جوناثان نجويم، عبد الرحمن شيكا، محمود شعبان، ضياء السيد، أحمد كباكا، ارنولد ايبا.

ويحل فريق مودرن سبورت ضيفًا على حرس الحدود فى السابعة مساءً ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري.