شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح محسن يقود هجوم المصري أمام إنبي فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

أعلن علي ماهر، المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري، تشكيل فريقه لخوض مباراته بالجولة العاشرة من الدوري والتي تجمعه بفريق إنبي، فى السابعة مساء اليوم الاثنين، باستاد السويس الجديد.

وضم تشكيل المصرى كلاً من: محمود حمدي لحراسة المرمى، كريم العراقي، محمد هاشم، خالد صبحي، عمرو سعداوي لخط الظهر، محمد مخلوف ، محمود حمادة كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط ، كريم بامبو، عبد الرحيم دغموم، أحمد القرموطي كقاعدة ارتكاز هجومي، خلف رأس الحربة الوحيد صلاح محسن.

فيما ضمت قائمة البدلاء محمود جاد ، أحمد عيد ، محمد دبش ، حسن علي ، سامادو أتدجيكو، سمير فكري، حسين فيصل ، ليستويل أمانكونا ، فخر الدين بن يوسف.