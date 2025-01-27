شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يفوز على البنك الأهلى بهدف نظيف فى دوري الكرة النسائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق الزمالك في خطف ثلاث نقاط ثمينة من أمام البنك الأهلي بعد الفوز بهدف نظيف أحرزته المحترفة سليمزي في إطار مباريات الجولة الـ 16، من عمر بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم النسائية.

وانتهى الشوط الأول بين الفريقين بالتعادل السلبي، ونجحت اللاعبة النيجيرية في إحراز هدف للفارس الأبيض، في مرمى الفريق البرتقالي مطلع الشوط الثاني من اللقاء المقام بينهما الآن.

وجاء تشكيل الزمالك

في حراسة المرمى: نورا مندور.

في خط الدفاع: منة عاطف وماهيتاب حسني وحنين هشام وسمر عادل.

في خط الوسط: ميرال خضر وفدوى عصام وعلياء عطالله وأيه إبراهيم.

في خط الهجوم : سليمزي بالير وأليس أوجبي.

فيما جاء تشكيل البنك الأهلي

في حراسة المرمى: سمر زكي.

في خط الدفاع: ريحانات كسالي وجودي شريف وطيبات كيكيلومو وسمر عادل.

في خط الوسط: نغم النجار وعائشة قيس ونورهان عاشور وجودي شريف.

في خط الهجوم: شروق ابراهيم وكاميلا هشام.