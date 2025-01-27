شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات ربع نهائى بطولة كأس العالم لكرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

تبدأ غدا، الثلاثاء مواجهات ربع نهائى بطولة العالم لكرة اليد رقم 29 التى تقام بتنظيم مشترك بين كرواتيا والدنمارك والنرويج وتستمر على مدار يومين.

مواعيد ربع النهائي كالتالى:

كرواتيا والمجر : الثلاثاء الساعة 7:00

مصر وفرنسا : الثلاثاء الساعة 10:00

الدنمارك والبرازيل : الأربعاء الساعة 6:30

البرتغال وألمانيا : الأربعاء الساعة 9:30

أكد خالد فتحي رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، أن بعثة مصر في كرواتيا تلقت إخطارا من اللجنة المنظمة لبطولة العالم لكرة اليد 2025، بشأن تحديد موعد مباراة مصر مع فرنسا في الدور ربع النهائي.

وأعلن فتحي أن مباراة مصر مع فرنسا في الدور ربع النهائي ستقام الساعة 10 مساء الثلاثاء بتوقيت القاهرة، بدلا من إقامتها الساعة 6:30 مساءً.

وأسدل الستار حول منافسات الدور الرئيسي من بطولة العالم للرجال لكرة اليد 2025، والمقامة حاليًا في كرواتيا والدنمارك والنرويج خلال الفترة من 14 يناير وحتى 2 فبراير المقبل.

وتأهل الأول والثاني من كل مجموعة حسب موقع الاتحاد الدولي لكرة اليد إلى منافسات الدور ربع النهائي من البطولة.

وجاء ترتيب المجموعات كالتالي:

* المجموعة الأولى

1- الدنمارك 10 نقاط

2- ألمانيا 8 نقاط

* المجموعة الثانية

1- فرنسا 10 نقاط

2- المجر 7 نقاط

* المجموعة الثالثة

1- البرتغال 9 نقاط

2- البرازيل 8 نقاط

* المجموعة الرابعة

1- كرواتيا 8 نقاط

2- مصر 8 نقاط