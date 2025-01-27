شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة المصرية بالمغرب تقيم حفل عشاء للتوأم على هامش قرعة أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقامت السفارة المصرية بالمغرب، برئاسة السفير أحمد عبد اللطيف، حفل عشاء للتوأم حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر وإبراهيم حسن مدير منتخب مصر، على هامش إقامة قرعة كأس الأمم الأفريقية 2025 التي يستضيفها المغرب.

ويضم التصنيف الأول، منتخب كوت ديفوار، حامل اللقب، والمغرب صاحب الضيافة، بجانب السنغال، ومصر، والجزائر، ونيجيريا، فيما يضم التصنيف الثاني، منتخبات الكاميرون، ومالي، وتونس، وجنوب أفريقيا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وبوركينا فاسو.

ويشمل التصنيف الثالث، منتخبات الجابون، أنجولا، وزامبيا، وأوغندا، وغينيا الإستوائية، وبنين، بينما يبقى التصنيف الرابع، بوجود منتخبات موزمبيق، وجزر القمر، وتنزانيا، والسودان، وزيمبابوي، وبوتسوانا.