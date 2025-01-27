شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله السعيد يحرز الهدف الثالث للزمالك أمام الجونة فى الدقيقة 73 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح عبد الله السعيد فى إحراز الهدف الثالث لفريق الزمالك أمام الجونة فى الدقيقة 73، في المباراة التي تجمعهما حاليًا باستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدورى، لتصبح النتيجة 3-1 للفريق الأبيض.

ويمتلك فريق الزمالك 17 نقطة في بطولة الدوري بعدما خاض 9 مباريات حقق 5 انتصارات مقابل تعادلين وخسارتين، وسجل لاعبوه 17 هدفاً وتلقت شباكه 9، فيما يملك الجونة 6 نقاط بعدما لعب 9 مباريات بعدما حقق فوزا وحيدا وتعادل في 3 لقاءات وخسر 5 مباريات وسجل لاعبوه هدفين وتلقت شباكه 7 .



ويضم تشكيل الزمالك كلاً من.. حراسة المرمى: محمد عواد، خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي الونش – حسام عبد المجيد – عمر جابر، خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – عبد الله السعيد، خط الهجوم : مصطفى شلبي - ناصر منسي – أحمد مصطفى "زيزو".



ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي وجيفرسون كوستا وأحمد محمود ومحمود بنتايج ومحمد عاطف ومحمد السيد وكونراد ميشالاك و سيف الجزيري وحسام أشرف.



ويضم تشكيل الجونة كلاً من.. حراسة المرمى: محمد علاء، خط الدفاع: أحمد مجدي كهربا - أحمد العش - أحمد حسام - أحمد رضا، خط الوسط: عبد الجواد محمد تعلب - رضا صلاح - بلال السيد، خط الهجوم: أرنو راندريانتيناينا - مروان محسن - علي الزاهدي.

ويجلس على مقاعد البدلاء: عمرو شعبان وأحمد شوشة وعصام صبحي وسيف شيكا ومحمود حسونة ونور السيد وأمين فافور ومازن ياسر وشامسو كابير.