شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب علاء عبد العال أمام الزمالك قبل مباراة اليوم.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

تنطلق مباراة الزمالك والجونة فى الرابعة عصر اليوم، الإثنين، باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري المصري.

ويبحث علاء عبد العال المدير الفنى للجونة عن فوزه الثالث على حساب الزمالك بعدما واجه الفارس الأبيض فى 22 مباراة بالدوري المصرى، نجح فى التعادل أربع مرات وحقق فوزين وخسر 16 مباراة مع أندية الداخلية وإنبي والشرقية وأسوان وإيسترن كومبانى والجونة.

وانتهت آخر مباراة جمعت علاء عبد العال مع الزمالك بفوز الفارس الأبيض بهدف دون رد سجله حمزة المثلوثى فى 2 أغسطس 2024.

كشف حساب علاء عبد العال أمام الزمالك

وتحدث جروس مع اللاعبين حول ضرورة غلق ملف الخسارة من مودرن سبورت والتركيز الجيد في لقاء الجونة والعمل على تحقيق الفوز واقتناص الثلاث نقاط، مؤكدًا على ثقته الكبيرة في اللاعبين وقدرتهم على العبور من تلك الكبوة.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان في نهاية الموسم إلى دوري المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.