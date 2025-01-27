شكرا لقرائتكم خبر عن عمر رضوان يواصل الغياب عن الطلائع أمام الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

يواصل عمر رضوان، حارس مرمى طلائع الجيش، برنامجه التأهيلى للتعافى من الجراحة التى أجراها بعد إصابته بكسر مضاعف فى الساعد ليغيب عن مباراة الإسماعيلى المقبلة بالدوري.

وتأكد غياب الحارس عن الطلائع لمدة 3 أشهر، حيث وضع محمد الأسيوطى رئيس الجهاز الطبى للفريق برنامجا تأهيليا له للتعافى من الإصابة.

ويستعد الطلائع لمواجهة الاسماعيلى فى الرابعة عصر الجمعة المقبل باستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري.

وتعادل الطلائع مع فاركو سلبياً فى الجولة العاشرة لمسابقة الدوري المصري باستاد جهاز الرياضة.

وافتتح الطلائع مشواره ببطولة الدوري المصري هذا الموسم بالخسارة من المصرى البورسعيدى بهدفين دون رد بالجولة الأولى، ثم انتفض وهزم غزل المحلة بثلاثة أهداف مقابل هدفين على ملعب الأخير فى الجولة الثانية للمسابقة ثم تعادل سلبياً مع سموحة، قبل أن يفوز على الاتحاد السكندرى بهدف دون رد فى الجولة الرابعة ثم خسر من بتروجت بهدف دون رد ثم تعادل مع الزمالك بهدفين لكل فريق ثم خسر من حرس الحدود بثلاثية دون رد ثم خسر من سيراميكا بهدف دون رد ثم فاز على انبى بهدف دون رد ثم تعادل مع فاركو سلبياً ليجمع الطلائع 12 نقطة من 10 لقاءات بثلاثة انتصارات و3 تعادلات و 4 خسائر مسجلا 7 أهداف وتلقت شباكه 11 هدفا.

وتعادل الطلائع مع فاركو بهدف لكل فريق فى الجولة الأولى لمباريات كأس رابطة الأندية المحترفة كما صعد لدور الستة عشر بكأس مصر بعد تخطى عقبة الاوليمبى بركلات الترجيح 4-3 بعد انتهاء الوقت الاصلى للمباراة بالتعادل الايجابي بهدفين لكل فريق قبل أن يودع البطولة بالخسارة من سيراميكا بهدفين دون رد.