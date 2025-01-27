شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يستعيد جهود محمد حسن فى مباراة الطلائع بعد انتهاء الإيقاف والان مع تفاصيل الخبر

يستعيد فريق الإسماعيلى، بقيادة حمد إبراهيم، جهود لاعبه محمد حسن نجم خط الوسط فى مباراة طلائع الجيش المقبلة بالدوري بعد انتهاء الإيقاف.

ويستعد الإسماعيلى لمواجهة طلائع الجيش فى الرابعة عصر الجمعة المقبل باستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري.

وحصل محمد حسن على الإنذار الثالث أمام سموحة، ليغيب عن مباراة الاتحاد الأخيرة، بعدما حصل على بطاقات صفراء أمام سيراميكا والبنك الأهلى وأخيرا أمام سموحة.

فى سياق آخر، تلقى النادى الاسماعيلى إخطاراً من رابطة الأندية المحترفة يفيد بنقل مباراته مع الزمالك في الجولة الثانية عشر لمسابقة الدوري المصري المقرر لها الجمعة 7 فبراير المقبل إلى ستاد السلام بسبب أعمال الصيانة باستاد القاهرة.

يأتي ذلك بعدما تلقى مجلس إدارة نادي الزمالك إخطاراً رسمياً من هيئة ستاد القاهرة الدولي يفيد بغلق الملعب بداية من يوم 31 يناير الجاري لاستكمال الترتان.

وخسر الاسماعيلى من الاتحاد السكندري بهدف دون رد سجله شكري نجيب ضمن منافسات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري المصري.