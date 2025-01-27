شكرا لقرائتكم خبر عن 17 مباراة جمعت الزمالك والجونة قبل لقاء اليوم.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الرابعة عصر اليوم، الاثنين، لمتابعة اللقاء الذى يجمع الزمالك مع الجونة باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة العاشرة لمسابقة الدورى المصرى.

التقى الزمالك مع الجونة فى 17 مباراة قبل لقاء اليوم، حقق الفارس الأبيض 10 انتصارات وتعادل فى 5 مواجهات وخسر مرتين، وسجل لاعبوه 29 هدفاً وتلقت شباكه 14، وانتهت آخر مواجهة جمعت الفريقين بفوز الزمالك بهدف دون رد.

17 مباراة جمعت الزمالك والجونة

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والجونة فى الدوري المصري مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

وتحدث جروس مع اللاعبين حول ضرورة غلق ملف الخسارة من مودرن سبورت والتركيز الجيد في لقاء الجونة والعمل على تحقيق الفوز واقتناص الثلاث نقاط، مؤكدًا على ثقته الكبيرة في اللاعبين وقدرتهم على العبور من تلك الكبوة.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان في نهاية الموسم إلى دوري المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.