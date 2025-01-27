اخبار الرياضه

17 مباراة جمعت الزمالك والجونة قبل لقاء اليوم.. إنفو جراف

0 نشر
0 تبليغ

  • 17 مباراة جمعت الزمالك والجونة قبل لقاء اليوم.. إنفو جراف 1/2
  • 17 مباراة جمعت الزمالك والجونة قبل لقاء اليوم.. إنفو جراف 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن 17 مباراة جمعت الزمالك والجونة قبل لقاء اليوم.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت لبنى عبد الله

الإثنين، 27 يناير 2025 01:15 م

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الرابعة عصر اليوم، الاثنين، لمتابعة اللقاء الذى يجمع الزمالك مع الجونة باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة العاشرة لمسابقة الدورى المصرى.

التقى الزمالك مع الجونة فى 17 مباراة قبل لقاء اليوم، حقق الفارس الأبيض 10 انتصارات وتعادل فى 5 مواجهات وخسر مرتين، وسجل لاعبوه 29 هدفاً وتلقت شباكه 14، وانتهت آخر مواجهة جمعت الفريقين بفوز الزمالك بهدف دون رد.

 

17 مباراة جمعت الزمالك والجونة

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والجونة فى مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

وتحدث جروس مع اللاعبين حول ضرورة غلق ملف الخسارة من مودرن سبورت والتركيز الجيد في لقاء الجونة والعمل على تحقيق الفوز واقتناص الثلاث نقاط، مؤكدًا على ثقته الكبيرة في اللاعبين وقدرتهم على العبور من تلك الكبوة.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان في نهاية الموسم إلى دوري المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا