شكرا لقرائتكم خبر عن القناة الناقلة لمباراة مصر وفرنسا فى ربع نهائى بطولة العالم لكرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

يخوض منتخب مصر لكرة اليد مواجهة قوية أمام فرنسا فى العاشرة مساء غد، الثلاثاء، فى إطار مباريات دور ربع النهائى ببطولة العالم رقم 29 التى تقام بتنظيم مشترك بين كرواتيا والدنمارك و النرويج.

حصلت الشركة المتحدة للرياضة على حقوق إذاعة مباريات بطولة العالم لكرة اليد للرجال 2025، وتُذاع مباريات منتخب مصر وكل مباريات البطولة عبر قنوات أون تايم سبورتس، بتعاون كبير من الشركة المتحدة للرياضة، والتي حرصت على تلبية رغبة الجمهور المصري وعشاق كرة اليد لمشاهدة مباريات البطولة لدعم ومؤازرة منتخب مصر والاستمتاع بالمواجهات الفنية المميزة بين كبار العالم.

ومن المقرر أن يشهد دور الثمانية مباريات قوية بخلاف لقاء الفراعنة أمام فرنسا بين كل من كرواتيا مع المجر اليوم، فيما يلتقى الدنمارك مع البرازيل والبرتغال مع ألمانيا غدا الأربعاء.

من جهته أكد خالد فتحى، رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، أن بعثة مصر فى كرواتيا تلقت إخطارا من اللجنة المنظمة لبطولة العالم لكرة اليد 2025، بشأن تحديد موعد مباراة مصر مع فرنسا في الدور ربع النهائي.

وأعلن فتحي أن مباراة مصر مع فرنسا في الدور ربع النهائي ستقام الساعة 10 مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة، بدلا من إقامتها الساعة 6:30 مساءً.

وتأهل منتخب اليد رسميا إلى دور الثمانية بعد الفوزعلى نظيره كاب فيردى بنتيجة 31-24 فى ختام مواجهات الفراعنة بالدور الرئيسى ببطولة العالم.

ونجح منتخب اليد، بقيادة مديره الفنى الإسبانى خوان كارلوس باستور، فى تحقيق الفوز فى مواجهة كاب فيردى وحسم التأهل إلى دور الثمانية بعد الفوز فى المواجهة الماضية على سلوفينيا بنتيجة 26- 25 بعدما تلقى المنتخب الخسارة أمام أيسلندا بنتيجة 27-24 فى ضربة بداية الدور الرئيسى.

وحقق منتخب مصر لكرة اليد، بقيادة مديره الفنى الإسبانى خوان كارلوس باستور، العلامة الكاملة وتصدر المجموعة بالدور الأول ببطولة العالم للرجال فى نسختها الـ 29، بعدما فاز على كرواتيا صاحبة الأرض والجمهور فى ليلة تحقيق صدارة الدور الأول بنتيجة 28-24.

وشهد الدور الأول تفوقا ملحوظا لمنتخب اليد بتحقيق العلامة الكاملة، حيث فاز فى أولى مواجهاته على الأرجنتين بنتيجة 39-25 قبل أن يهزم البحرين بنتيجة 35-24 فى مباراة شهدت تألق الحارس كريم هنداوى وأحمد هشام دودو ومحسن رمضان الذى حصل على أفضل لاعب فى المباراة.