شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد رضا يظهر في التتش وينتظم بتدريبات الأهلى لأول مرة والان مع تفاصيل الخبر

انتظم أحمد رضا الوافد الجديد للنادى الأهلى فى تدريبات ناديه صباح اليوم الإثنين استعدادًا لمواجهة مودرن سبورت المقبلة بالدوري المصري.

أحمد رضا لاعب بتروجت ينضم للأهلى

أعلن الإعلامي أحمد شوبير، تعاقد النادي الأهلي مع أحمد رضا لاعب وسط بتروجت على سبيل البيع النهائي لمدة 4 مواسم ونصف الموسم خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير الجاري، ليكون ثالث الصفقات المنضمة في الميركاتو الحالي بعد صفقتي نيجك جراديشار ومصطفى العش.

احمد رضا لاعب الأهلى الجديد: اللعب للأحمر كان حلم حياتى منذ زمن بعيد

أعرب أحمد رضا لاعب الأهلي الجديد والمنضم إلى صفوفه قادما من بتروجت في الميركاتو الشتوي عن سعادته بالانضمام إلى القلعة الحمراء.

وقال رضا، في تصريحات لقناة الأهلي: "سعيد بالانضمام للأهلي واللعب في القلعة الحمراء كان حلم حياتي منذ زمن بعيد، وأتمنى اللعب في كأس العالم للأندية، وأنا تحت أمر النادي الأهلي في كل شئ، ولم اضع أي شروط للانتقال للنادي الأهلي".

وأضاف: "لدي أشخاص كثيرون في عائلتي ينتمون للنادي الأهلي، ولكني بدأت كرة القدم في ناشئي الزمالك، ولعبت عاما في الدرجة الثانية قبل أن أصعد مع بتروجت إلى الدوري الممتاز".

وتابع: "الأهلي سيكون طريقي للعب في منتخب مصر في الفترة القادمة، وكان هدفي الانتقال للنادي الأهلي أكبر الأندية في مصر، والنادي ساعدني وأشكر وكيلي محمد عبد الجابر، وأسعى أن أكون عند حسن ظن الجمهور، وأن أكون على قدر المسئولية".

واستطرد: "بدأت لعب الكرة في مركز 6، ثم لعبت في عدة مراكز، منها المساك، ولكن كانت هناك ثقة في إمكانياتي خلال الموسم الحالي، ولعبت مع سيد عيد في مركز الوسط الدفاعي.

واختتم: "أقول لجمهور الأهلي أتمنى أن أكون على قدر المسئولية، وأن أساهم في حصد البطولات".

بدأ الجهاز الفنى للنادى الأهلى، بقيادة السويسري مارسيل كولر، دراسة مباريات مودرن سبورت الأخيرة بالدوري المصري، وعلى رأسها مباراته مع الزمالك والتى نجح فى تحقيق الفوز فيها لأول مرة بالمسابقة المحلية هذا الموسم؛ للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوف الفريق بحثاً عن تحقيق انتصار جديد للمارد الأحمر فى المسابقة المحلية.

وأغلق الجهاز الفني للنادى الأهلى ، بقيادة السويسري مارسيل كولر، صفحة مباراة بيراميدز التي أقيمت مساء أمس الأحد باستاد القاهرة الدولى وانتهت بالتعادل الإيجابي 2-2 وذلك من أجل الاستعداد لمواجهة مودرن سبورت المقبلة بالدوري المصري.

مباراة الأهلى أمام مودرن سبورت تقام فى السابعة مساء الأحد المقبل باستاد السلام ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة ببطولة الدوري المصري.

وتعادل الأهلى مع بيراميدز بهدفين لكل فريق فى اللقاء الذى أقيم بالجولة العاشرة لمسابقة الدوري المصري على ستاد القاهرة الدولى مساء الأحد.

الأهلى افتتح مشواره فى الدوري المصري بفوز كبير على سيراميكا بنتيجة 5-2 فى الجولة الأولى، ثم فاز على زد بهدف دون رد فى الجولة الثانية قبل أن يتعادل بهدف لكل فريق مع الاتحاد السكندرى ثم تعادل سلبى مع البنك الاهلى ثم فاز على المصري البورسعيدى بهدفين دون رد ثم عاد لنغمة التعادلات وتعادل سلبياً مع إنبى ثم فاز على سموحة بهدفين دون رد ثم فاز على الجونة بهدفين دون رد ثم تعادل مع فاركو بهدف لكل فريق ثم تعادل مع بيراميدز بهدفين لكل فريق.