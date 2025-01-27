شكرا لقرائتكم خبر عن 4 غيابات مؤثرة بصفوف بيراميدز فى مواجهة الزمالك المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغيب 4 لاعبين مؤثرين عن صفوف فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، خلال مواجهة الزمالك المقرر لها الجمعة المقبل، باستاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من عمر مسابقة الدورى.

ويغيب أحمد الشناوي حارس المرمى، وكذلك كريم حافط الظهير الأيسر بعد حصولهما على الإنذار الثالث خلال مواجهة الأهلى، كما يغيب المدافع أحمد توفيق عن اللقاء بعد حصوله على بطاقة حمراء مباشرة في مباراة الأهلي كذلك.

ويواصل المهاجم مروان حمدي الغياب عن اللقاء بسبب قرار إيقافه من جانب لجنة الانضباط.

وتعادل الأهلي مع بيراميدز 2 - 2 خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس، الأحد، باستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز.

تقدم بيراميدز عن طريق رامي ربيعة مدافع الأهلي بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 18 وأضاف مصطفى فتحي الهدف الثاني للفريق السماوي من ضربة جزاء في الدقيقة 51 ، فيما جاءت ثنائية الأهلي عن طريق رامي ربيعة في الدقيقة 52 وجراديشار في الدقيقة 54.

بهذه النتيجة ، رفع الأهلي رصيده إلى 20 نقطة ويبقي في المركز الثاني كما رفع بيراميدز رصيده إلى 21 نقطة ويحافظ على تصدر قمة الدوري.