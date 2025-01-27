شكرا لقرائتكم خبر عن على معلول يستعجل قرار الأهلي لحسم مصيره قبل غلق باب القيد الشتوي والان مع تفاصيل الخبر

استعجل التونسى على معلول ، الظهير الأيسر للنادى الأهلى ، مسئولى ناديه بسرعة حسم موقفه النهائى من القيد فى قائمة الفريق الأحمر خلال يناير الجاري من عدمه من أجل حسم خطوته المقبلة بناءً على قرار القلعة الحمراء، لاسيما أنه يتدرب يومياً باستاد مختار التتش ولم يتم إخطاره بأى قرار رغم تبقى 4 أيام على غلق القيد الشتوى خارج مصر.

وعاد علي معلول للتدريبات الجماعية مؤخراً بعد تعافيه من إصابة وتر أكيلس التي أجرى على أثرها جراحة أواخر مايو الماضي.

إدارة الأهلي ترغب في قيد علي معلول خلال يناير الجاري، حتى لو كان يحتاج عدة أسابيع للعودة للمشاركة فى المباريات، حيث مازال قادراً على قيادة الجبهة اليسرى للفريق مع يحيى عطية الله وله دور قيادي داخل الملعب، كما أنه أحد اللاعبين المُخلصين بالفريق ويؤدي بحماس وإصرار، بينما يرفض مارسيل كولر المدير الفنى للفريق الفكرة ويطلب التعاقد مع لاعب أجنبى آخر.



علي معلول في مران الأهلي



علي معلول

وتعاقد النادي الأهلي مع أحمد رضا لاعب وسط بتروجت على سبيل البيع النهائي لمدة 4 مواسم ونصف الموسم خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير الجاري، ليكون ثالث الصفقات المنضمة في الميركاتو الحالي بعد صفقتي نيجك جراديشار ومصطفى العش.

فى سياق آخر، طلب مسئولو النادي الأهلي من المغربي أشرف بن شرقي لاعب الريان القطري إنهاء علاقته بناديه من أجل إعلان انتقاله رسمياً للقلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأتم الأهلي اتفاقه مع بن شرقي، الذي سبق له التألق بقميص الزمالك لأكثر من موسم، بعدما وافق اللاعب على تقليل راتبه السنوى أكثر من مرة، فقد وافق في البداية على تخفيض راتبه من مليون و800 ألف دولار إلى مليون و500 ألف، قبل أن يوافق اللاعب المغربي مؤخراً على مُقترح إدارة الأهلي بالحصول على جزء من راتبه بالجنيه المصري بسبب أزمة الدولار التي يعاني منها الأهلي.

ووفقاً للاتفاق الذي تم بين الأهلي وبن شرقي خلال الساعات الماضية، فقد وافق اللاعب على تقاضي مليون دولار، ثم الحصول على 500 ألف دولار بالجنيه المصري، أي نحو 25 مليون جنيه مصري.

وأكد مصدر فى الأهلي، أن اللاعب المغربي يتفاوض حالياً مع ناديه القطري بشكل ودي من أجل فسخ عقده معه تمهيداً لإعلان انتقاله للقلعة الحمراء غداً أو بعد غدٍ على أقصى تقدير.

وأشار المصدر إلى أن انتقال بن شرقي للأهلي بات أمراً شبه مؤكدٍ على خلفية الاتفاقات التي تمت مع اللاعب، كما أن الأخير تعهّد بإنهاء علاقته بنادي الريان الذي ينتهي عقده معه بنهاية الموسم الجاري، كما أن النادي القطري ضم لاعب أجنبي مؤخراً بما يُمهّد لفسخ عقد بن شرقي.

وحال ضم بن شرقي سيكون الصفقة الرابعة للأهلي خلال يناير الجاري بعد مصطفى العش والسلوفيني جراديشار وأحمد رضا لاعب بتروجت.