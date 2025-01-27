شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يصل استاد القاهرة استعدادًا لمواجهة الجونة فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استاد القاهرة الدولي، استعداداً لخوض مباراة الجونة، التى تقام فى الرابعة عصر اليوم بالجولة العاشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وحرص لاعبو الفريق وأعضاء الجهاز الفني على تفقد أرضية استاد القاهرة قبل بدء عمليات الإحماء استعداداً للقاء المرتقب أمام الجونة.

وكان السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك ألقى محاضرة فنية على اللاعبين بفندق الإقامة قبل التحرك إلى ملعب المباراة، شرح خلالها التعليمات الفنية الأخيرة وتحدث عن نقاط القوة والضعف بالفريق المنافس قبل مواجهة الجونة، وشدد في حديثه مع اللاعبين على ضرورة التركيز واستغلال الفرص التي ستسنح لهم في اللقاء.

ويمتلك فريق الزمالك 17 نقطة في بطولة الدوري بعدما خاض 9 مباريات حقق 5 انتصارات مقابل تعادلين وخسارتين، وسجل لاعبوه 17 هدفاً وتلقت شباكه 9، فيما يملك الجونة 6 نقاط بعدما لعب 9 مباريات بعدما حقق فوزا وحيدا وتعادل في 3 لقاءات وخسر 5 مباريات وسجل لاعبوه هدفين وتلقت شباكه 7 .