شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك لـ"الخليج 365": تسوية مديونيات اتحاد الكرة تمهيدا لقيد اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

أكد حسام المندوه، أمين صندوق نادى الزمالك أن أزمة قيد الزمالك تم الانتهاء منها مع اتحاد الكرة، ولا مانع من تسجيل أو قيد أى لاعب فى الفريق.

وقال المندوه فى تصريحات خاصة لليوم السابع، "تم تسوية المستحقات مع اتحاد الكرة ولا يوجد مشكلة فى قيد اللاعبين".

من ناحية أخرى، يستعد فريق الزمالك بقيادة السويسري جروس لمواجهة الجونة في الرابعة عصر اليوم، الإثنين، باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري المصري في مواجهة صعبة للفريقين.

وتحدث جروس مع اللاعبين حول ضرورة غلق ملف الخسارة من مودرن سبورت والتركيز الجيد في لقاء الجونة والعمل على تحقيق الفوز واقتناص الثلاث نقاط، مؤكدًا ثقته الكبيرة في اللاعبين وقدرتهم على العبور من تلك الكبوة.