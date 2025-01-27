شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تطورات عروض حمزة علاء للرحيل عن الأهلي فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

يتكتم حمزة علاء حارس الأهلي على عدة عروض خارجية للرحيل إلى أحدها مع نهاية الموسم الجاري، في ظل رغبة الحارس الشاب خوض تجربة الاحتراف الخارجية، خاصة أن عقده سينتهي بنهاية الموسم الجاري ويحق له التوقيع لأي نادٍ حالياً دون الرجوع للأهلي.

وينوى حمزة علاء الرحيل نهاية الموسم الجاري من أجل المشاركة بعدما فاض به الكيل من الجلوس على دكة البدلاء في الأهلي، مع اعتماد الجهاز الفني على الثنائي محمد الشناوي ومصطفى شوبير في الدفاع عن عرين الفريق.

كما يرغب حمزة علاء في تقديره مالياً بشكل أفضل حيث يحصل على مقابل مالي لا يتخطى الـ500 ألف جنيه سنوياً.

وارتبط اسم حمزة علاء بأكثر من نادٍ أوروبي الفترة الماضية، وتحديداً بعد تألقه مع منتخبنا الأولمبي فى أولمبياد باريس الصيف الماضي، كما يمتلك الحارس الصاعد عروضاً من أندية مصرية أبرزها بيراميدز.

وقدم بيراميدز عرضاً ضخماً لـ حمزة علاء للحصول على خدماته مقابل 10 ملايين جنيه فى الموسم.