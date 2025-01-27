شكرا لقرائتكم خبر عن المستحقات أولا.. ميشالاك يجدد رفضه الرحيل عن الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

تمسك البولندى كونراد ميشالاك لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك بالحصول على مستحقاته لدى النادى كشرط للرحيل عن ميت عقبة.

وجدد مسئولو الزمالك رغبتهم فى رحيل ميشالاك وقطع إعارته وعودته إلى أحد السعودى، إلا أن اللاعب جدد رفضه الرحيل إلا بعد الحصول على المستحقات، رافضاً كل محاولات التسوية، مشترطاً الرحيل بالحصول على المستحقات.

وكانت لجنة الكرة بالزمالك استقرت على قطع إعارة ميشالاك ومخاطبة النادى السعودى لقطع الإعارة وإنهاء إجراءات عودة اللاعب إلى السعودية، إلا أن اللاعب طلب الحصول على المستحقات للموافقة على الرحيل.